Fotbalista SK Sigma Olomouc Zdravé stravování pro mě není novinka, již kdysi jsem si odebíral jídlo a po nějaké době, kdy jsem si uvědomil, že chci opět vyváženou stravu a o nic se nestarat, bylo Zdravé Stravování moji první volbou. Jako profesionální sportovec oceňuji třeba to, že ihned po tréninku mám k dispozici svačinu, přijdu domů a jen sáhnu do lednice pro oběd a neztrácím tak čas ani energii nakupováním, vařením atd. Vyhovuje mi i rozmanitost jídel a možnost upravit si velikost porcí i na základě kalorií. S jídlem od Zdravého stravování jsem naprosto spokojen a věřím, že i Vám bude chutnat.

Aneta Prchalová

plussizemodel

S krabičkami od Zdravého stravování jsem velmi spokojená. Na krabičkách nejvíc oceňuji pestrost a nápaditost jídla. Jídla je opravdu dostatek, využívám i nutričního poradenství a vždy mě slečna Evička nastaví vše na míru, tak aby byly nejlépe splněny mé cíle. Líbí se mi i to, že Zdravé stravování nabízí i několik programů, a tak člověk může zkoušet, co mu nejvíc vyhovuje. Takže krabičky od Zdravého stravování opravdu můžu doporučit všem a když bych to měla shrnout do třech slov, tak by to vypadalo takto: zdravé, chutné a bez starostí, což ocení mnoho žen, nejen na mateřské dovolené, jako jsem já. Přeji Vám mnoho spokojených zákazníků a děkuji za Vaše služby.